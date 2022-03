Jaren cel geëist voor oplichting met mondkapjes: ‘De wereld staat in brand en jullie gaan er lekker aan verdienen’

Nieuw onderzoek voor recht­streek­se trein van Arnhem naar Berlijn: ‘Spoor zal forse upgrade moeten krijgen’

ARNHEM - Nieuw onderzoek moet uitwijzen of Arnhem in de toekomst toch kan worden aangesloten op een rechtstreekse treinverbinding naar de Duitse hoofdstad Berlijn. Ook moeten in de toekomst meer hogesnelheidstreinen via Arnhem naar het Ruhrgebied en Frankfurt rijden.

