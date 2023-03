Jazz schiet wortel in Klarendalse kazerne; Guus Tangelder Bigband heeft weer een vaste plek

Arnhem is sinds een halfjaar een jazzpodium rijker. Huis van Puck, gevestigd in de Menno van Coehoornkazerne in de wijk Klarendal, is de nieuwe thuisbasis van Stichting Jazz in Arnhem. Tot september vorig jaar programmeerde ze nog in Theater Het Hof.