Jeffrey gaat dood en wil gezin goed achterlaten • Sabrina en haar dochter (12) al jaar dakloos na scheiding

MOEDER ZIET NIETS VERMOEDEND OP TV HOE HAAR ZOON VAN SPOOR WORDT GEHAALD | Nietsvermoedend keek ze die avond naar Bureau Arnhem. Ineens sloeg haar hart over, vertelt Ingrid*. Daar verscheen plotseling haar zoon in beeld. Geblurd weliswaar, maar zij zag het direct. ,,Dit was mijn zoon. Ik was flabbergasted. Hoe kan dit? Ik wist niet dat hij was gefilmd, laat staan dat de beelden op televisie uitgezonden zouden worden. Hij wist zelf ook niet dat er opnamen waren gemaakt. Bizar. Echt bizar.”

GEVONDEN LICHAAM OP STRAND TERSCHELLING IS VERMISTE MAN (49) | Op het strand aan de westkant van Terschelling is zondagmorgen een lichaam gevonden. De politie Friesland bevestigde vanmiddag op twitter dat het om de 49-jarige man uit Heerenveen gaat die was vermist na een aanvaring tussen een veerboot en een watertaxi bij het eiland, twee weken geleden.'

JEFFREY (35) GAAT DOOD MAAR WIL ZIJN HUIS GOED ACHTERLATEN | Ernstig ziek oogt Jeffrey Kleijn (35) allerminst, maar toch heeft hij niet lang meer te leven. Voordat het zo ver is, wil hij er alles aan doen om zijn jonge gezin een warm thuis te geven. Zijn familie komt daarom in actie. ‘Sinds ik kanker heb, lukt het me allemaal niet meer zoals ik wil.’

STRUIKELEN OVER DE DEELSCOOTERS IN NIJMEGEN | Sinds kort kom je in Nijmegen overal deelscooters en -fietsen tegen. Op de gekste plekken. Het leidt ook tot ergernis. Grote vraag: mag je die dingen zomaar overal achterlaten?

DISCUSSIE OVER DE WOLF IS ALS ZWARTE PIET | De wolf zorgt voor steeds grotere verdeeldheid in Nederland, zelfs tussen natuurliefhebbers onderling. Op de Hoge Veluwe willen ze zo snel mogelijk van het dier af, in het Dwingelerveld zien ze de wolf juist als verrijking voor de natuur. Een dubbelreportage. ,,Je kunt ze wel af willen schieten, maar dan komen er gewoon weer nieuwe.”

WALRUS AANGETROFFEN OP STRAND VAN PETTEN | Op het strand van het Noord-Hollandse Petten is in de nacht van zaterdag op zondag een walrus aangetroffen. Het dier leek volgens Zeehondencentrum Pieterburen in goede conditie. De walrus is inmiddels weer zelf terug de zee in gegaan. Mocht het dier, dat van het centrum de naam Thor heeft gekregen, weer worden gezien, dan wordt opgeroepen hem ruimte te geven en er melding van te maken bij het Zeehondencentrum.

MAN AANGEHOUDEN NA BEWUST INRIJDEN OP WIELRENNER | De politie heeft een 23-jarige man aangehouden die in Lekkerkerk met zijn auto doelbewust instuurde op een wielrenner. Videobeelden daarvan, gefilmd vanuit de betreffende auto, gingen eerder deze week viraal op filmpjeswebsite Dumpert.

RAADSLEDEN BUREN EISEN OPHELDERING NA LIEGENDE AMBTENAREN | Hebben ambtenaren van de gemeente Buren gelogen? En waarom wilde burgemeester Josan Meijers (PvdA) van Buren de gemeenteraad eigenlijk niet inlichten over het weren van een groep alleenstaande mannelijke asielzoekers? Raadsleden willen meer duidelijkheid van Meijers over dit beladen asieldossier.

ACCU E-BIKE OORZAAK VAN GROTE BRAND IN NEW YORK | In Manhattan, een van de vijf stadsdelen van New York City, zijn zaterdag minstens 38 mensen gewond geraakt bij een brand in een torenflat. De oorzaak was een lithium-ion batterij in een e-bike, meldden de autoriteiten.

DOESBURG HERDENKT OVERLEDEN JONGETJE (2) | In de Doesburgse wijk De Ooi staat men massaal stil bij het trieste overlijden van een 2-jarig jongetje op vrijdagavond. Nabij de plek waar het jongetje uit het water werd gehaald, liggen tal van knuffels, lichtjes en speelgoedartikelen.

ALBERT UIT HAPS KWAM OM BIJ VLIEGTUIGCRASH | In Parijs is nog steeds de rechtszaak bezig over de crash van een Air France-toestel in de Atlantische Oceaan op 1 juni 2009. Wat weinigen weten: aan boord was toen ook een Nederlander, de 43-jarige Albert Kersten uit Haps. Zijn lichaam kwam pas twee jaar later thuis.

JETTEN ‘SNAPT’ ACTIVISTEN MAAR WAARSCHUWT | Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) kan begrip tonen voor klimaatactivisten, maar toch roept hij ze op te demonstreren ‘op plekken waar dat mag’. In het programma Buitenhof waarschuwt hij dat activisten met acties die als ‘te extreem’ worden ervaren, draagvlak in de samenleving kunnen verspelen.

Volledig scherm Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, bij aankomst op het Binnenhof voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. © ANP

SABRINA EN HAAR DOCHTER (12) AL JAAR DAKLOOS NA SCHEIDING | Ruim een jaar lang al zwerft Sabrina Scheelhaas met haar 12-jarige dochter door de Achterhoek en Liemers. Ze komt in 2021 plotseling op straat te staan als ze bij haar ex weg moet. Al die tijd is ze op zoek naar een woning in de buurt van de school van haar dochter in Silvolde. Maar de woningbouwcorporatie kan haar niet helpen.

PSV VERSLAAT AJAX IN EREDIVISIE | Met de derde zege op rij op grote rivaal Ajax heeft PSV de spanning in de top van de eredivisie volledig teruggebracht en trainer Alfred Schreuder onder grote druk gezet: 1-2. Luuk de Jong en Erick Gutiérrez zorgden voor de Eindhovense doelpunten, in de slotfase deed Lorenzo Lucca namens de Amsterdammers iets terug.

‘SNUFFELPLOEG’ OP PAD OM STANK ASFALTCENTRALE TE PEILEN | De lucht zou er ongezond zijn en stinken. Omwonenden van asfaltcentrale APN maken zich al jaren zorgen daarover. Maar steeds blijft die ene vraag: hoe weet je of stank echt stinkt? Daarvoor worden nu gespecialiseerde snuffelaars op pad gestuurd in Weurt en Nijmegen-West.

