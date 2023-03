Jesse ter Beek, Max Burgers en Thom Stunnenberg iets dichter bij trio topschutters aan kop

Arnhem wil ook laatste kavel op rand Lingezegen bebouwen; ‘Overbetuwe moet naar de rechter stappen’

Arnhem gaat vluchtelingen uit Oekraïne huisvesten op de bouwkavels 26 en 27 in de wijk Schuytgraaf. De gemeente is nu ook begonnen met het bouwrijp maken van veld 23. Alle drie kavels liggen op de grens van Park Lingezegen. Dat is tegen het zere been van Overbetuwe.