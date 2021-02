Jessica (23) kreeg rekening voor bevalling in tandartsenpraktijk, politie betaalt: ‘Bizar dat ze dit durfden te sturen’

Het is en blijft een bijzonder verhaal. De 23-jarige Jessica Aaldering beviel begin februari van haar zoontje Herman, zonder dat ze wist dat ze zwanger was. Jessica kreeg na een val van haar fiets plotseling last van weeën, waarna ze door toevallig passerende politieagenten naar de nabijgelegen tandartsenpraktijk Klaassen in Velp werd gebracht. Daar werd een behandelkamer beschikbaar gesteld waar Herman vervolgens, met de nodige hulp van de agenten, ter wereld werd gebracht.



Ruim twee weken later maken moeder en zoon, ondanks dat Herman tien weken te vroeg geboren is, het qua gezondheid goed. De baby ligt nog steeds in een couveuse in het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis, waar hij vanwege de vroege geboorte en een opgelopen klaplong zuurstof toegediend krijgt.



Maar moeder Jessica had nog nauwelijks gelegenheid gehad om op adem te komen, toen een volgend probleem zich aandiende: wie zou de rekening van de bevalling betalen?