Jessica Badloe wil aandacht voor allé vluchtelingen: ‘Er zijn er meer dan alleen de Oekraïners’

Honderd Oekraïense vluchtelin­gen op de tribune bij Vitesse. Komt de Russische eigenaar zelf ook?

ARNHEM - De Supportersvereniging Vitesse heeft vluchtelingen uit Oekraïne uitgenodigd om zondagmiddag in stadion GelreDome de wedstrijd Vitesse - SC Cambuur bij te wonen. Spelen de Friezen dan in het Oekraïense blauw-geel? En is Valeri Oyf, de Russische eigenaar van de Arnhemse voetbalclub, er ook? Vijf vragen en antwoorden.

9 april