Jilda (12) schildert een Van Gogh in het trappenhuis van de Arnhemse Du Soleil-flat: ‘Hij is mijn grote voorbeeld’

Vloeren hoofdge­bouw Waterschap Rivieren­land voldoen niet: reparatie kost miljoenen

Waterschap Rivierenland is de komende jaren miljoenen kwijt aan het repareren van vrijwel alle vloeren in het hoofdkantoor in Tiel. Het gaat om hetzelfde type vloer dat is gebruikt in een parkeergarage in aanbouw in Eindhoven: die garage stortte in mei 2017 gedeeltelijk in.