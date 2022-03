Jochem van Gelder adopteert eerste lammetje Rhedense schaapskudde: ‘En ik noem haar Evita’

Arnhems laadpalen­be­drijf Allego krijgt donderdag beursnote­ring aan Wall Street, New York

ARNHEM/ NEW YORK - Laadpalenbedrijf Allego uit Arnhem krijgt donderdag zijn beursnotering in New York. De voormalige dochteronderneming van netwerkbeheerder Alliander kondigde de stap naar Wall Street afgelopen zomer al aan. Nu is de samensmelting met een beursgenoteerde investeerder rond en krijgt het bedrijf definitief zijn notering aan de New York Stock Exchange (NYSE).

