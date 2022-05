John Frostbrug op slot voor werkzaamheden en vanaf maandag nog maar beperkt toegankelijk

Wie gewend is om de brug te gebruiken, komt maandag voor een heel nieuwe verkeerssituatie te staan. In noordelijke richting is voor gemotoriseerd verkeer nog maar één rijstrook beschikbaar in plaats van de gebruikelijke twee. Dat gebeurt om ruimte te maken voor de aannemer én voor fietsers en bromfietsers. Het oostelijke fietspad wordt namelijk afgesloten.



De brug krijgt de komende maanden onder meer nieuw asfalt, het betondek wordt gerepareerd en er wordt schilderwerk gedaan. Aan de betonconstructie onder de brug wordt al enige weken gewerkt. Om het onderhoud veilig te kunnen doen, wordt zondag de bovenleiding van de trolleybussen verwijderd. De busbaan wordt tijdelijk werkterrein.



,,Vanavond wordt er een scan gemaakt van de brug", zegt Stefan Meesters van verkeersregelbedrijf Van Amerongen ,,Morgenochtend gaat Conexxion aan de slag met de bovenleidingen. Wij gaan de voorbereidingen voor maandag treffen: in beide richtingen is dan één rijstrook beschikbaar, fietsers worden over een afgesloten rijbaan geleid.”