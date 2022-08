Jong chillen in de Stonede Tuin, later krijg je het nog druk zat

met video Wéér brand in Velp: ‘De vlammen sloegen hoog boven de huizen uit en ik hoorde roepen: kom eruit, eruit!’

VELP - Terwijl de sloop van het twee weken geleden afgebrande pand aan de Willemstraat in Velp in volle gang is, vatte in de nacht van dinsdag op woensdag een dubbel woonhuis aan de nabijgelegen Nassaustraat vlam. Dit keer raakte niemand gewond, maar de schrik zit er goed in: ,,Ik was zó bezorgd om die kindjes van nummer 6.”

24 augustus