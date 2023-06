Jonge BMX’er ernstig gewond tijdens training op Papendal, traumaheli geland

Inwoners Liemers moeten veel langer rijden of ruim uur met het ov nu Rijnstate Velp sluit

Heb je oog- of huidklachten en moet je vanuit de Liemers naar een ziekenhuis? Dan moet je vanaf volgende week naar Rijnstate in Elst. Het resultaat: langere reistijd én kans op fileleed op de Pleijroute. Of kiezen voor een ander ziekenhuis, dat kan natuurlijk ook.