Jonge pianisten overspoelen de regio vanuit Kleef met gratis recitals. Nog te zien in Arnhem en Velp

ARNHEM/ VELP - De Wasserburg in Kleef is dezer dagen de uitvalsbasis van de Musiksommer Cleve. Jonge pianisten uit de hele wereld krijgen er overdag masterclasses. ’s Avonds geven ze concerten in de regio, van Emmerich tot Bergharen, maar ook in Velp en Arnhem.

In een van de oefenruimtes in de Wasserburg (waterburcht) van Kleef staan twee vleugels naast elkaar. Op de linker speelt een jonge pianiste een sonate van Sergej Prokofjev. Op de rechter speelt Boguslaw Strobel, pianodocent en artistiek leider van de Musiksommer Cleve, met haar mee.

De jonge vrouw kan absoluut pianospelen, dat is duidelijk, maar toch geeft Strobel haar steeds aanwijzingen. Want daar gaat het om bij een masterclass: mensen die al goed zijn, nog beter maken.

Quote De componis­ten hebben ook geïmprovi­seerd. Alleen hebben ze de improvisa­tie op een gegeven moment opgeschre­ven Kateryna Shapran

We bevinden ons in de Wasserburg van Kleef. De burcht, die overigens meer weg heeft van een kazerne, is het epicentrum van de Musiksommer Cleve. Tientallen jonge pianisten uit de hele wereld zijn hier tussen 18 en 30 juli te gast. Overdag krijgen ze pianoles, ’s avonds geven ze concerten in de regio (zie kader).

Pianisten verdienen hun eigen deelname

Strobel, van Duits/Poolse afkomst en geboren in Gdansk, begon het festival in 2008. ,,Er zijn wel meer van dit soort zomercursussen maar die worden vooral bevolkt door Aziatische pianisten. De cursussen zijn namelijk duur en de Aziatische muzikanten hebben genoeg geld. Europese jonge musici, met name Oost-Europese, zijn minder rijk. Daarom hebben wij een unieke formule bedacht. De concerten zijn gratis, maar we vragen het publiek om een vrijwillige bijdrage. Met dat geld verdient de jonge pianist zijn of haar deelname aan de Musiksommer.”

Volledig scherm Docent en artistiek leider van de Musiksommer Cleve Boguslaw Strobel met een jonge pianiste. © Foto: Bert Beelen

Een paar oefenruimtes verderop klinkt geen klassieke muziek, maar onvervalste blues. Docent Christian Fritz geeft hier een masterclass improviseren aan een jonge man en een jonge vrouw, die samen achter een piano zitten. Ook hier oog voor detail, als Fritz ingaat op de timing. Dat is vaak een kwestie van milliseconden, maar een goede timing bepaalt wel of een stuk swingt of niet.

‘Arme wij moeten het instuderen’

Tijdens de gezamenlijke maaltijd maken we kennis met het duo. Het zijn Balazs Fazekas (23) uit Hongarije en Kateryna Shapran (24) uit Oekraïne. Ze kennen elkaar al lang. Sterker nog: ze zijn een echtpaar en treden veel als duo op.

Is het voor klassiek geschoolde musici moeilijk om te improviseren? ,,Niet echt”, zegt Shapran, die zaterdag achter de piano kruipt in Velp. ,,De componisten hebben ook geïmproviseerd. Alleen hebben ze de improvisatie op een gegeven moment opgeschreven. En arme wij moeten het instuderen”, voegt ze lachend toe.

Praten de jonge deelnemers alleen over pianomuziek of doen ze ook andere dingen? TikTok-filmpjes maken bijvoorbeeld? ,,Nee, dat niet”, zegt Shapran. ,,We gaan regelmatig hardlopen en we houden van snooker. Maar het leven is te kort om de hele dag op je telefoon te zitten. Dat merk je wel als je bepaalde dingen hebt meegemaakt. De vader van Balazs is aan corona overleden en in mijn land is het oorlog. Schoolvrienden van mij zijn als soldaat om het leven gekomen. Die dingen hebben mij doen inzien dat het leven zó afgelopen kan zijn, dus ik probeer van elke dag te genieten.”

Deze week nog gratis recitals in Arnhem en Velp De Internationaler Musiksommer Campus Cleve duurt tot en met zaterdag. In Arnhem en Velp zijn de komende dagen nog gratis pianorecitals: In de Kumpulan op Landgoed Bronbeek aan de Velperweg in Arnhem speelt Muzaffar Muydinov (Rusland) vanavond om 18.30 uur werken van Beethoven, Schubert, Brahms, Debussy en Rachmaninov. Morgen, om de zelfde tijd, zit Fortesa Jusufi (Kosovo) er achter de piano met werken van Bach, Chopin en Ravel. In Protestantse Kerk De Oude Jan aan de Kerkstraat in Velp zijn nog drie concerten. Vanavond om 20.00 uur speelt Paulius Andersson (Denemarken) werken van Liszt. Morgen om 20.00 uur is het de beurt aan Viola Asoskova (Estland), met composities van Beethoven, Schubert, Messiaen en Auerebach. Het slotakkoord in Velp is zaterdag om 20.00 uur voor Kateryna Shapran (Oekraïne). Zij speelt stukken van Schubert, Debussy, Rachmaninov en Kosenko. Alle concerten zijn gratis toegankelijk, een vrije gift wordt op prijs gesteld.