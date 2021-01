Jonge zeekoe Burgers’ Zoo overleden

Het dier had al geruime tijd last van een slechte huid en is hier herhaaldelijk voor behandeld door de dierenarts. Ondanks de zorg van de dierenarts, dierverzorgers en biologen ging het steeds slechter met het jonge dier.



De zeekoe is direct na zijn dood voor sectie naar de Universiteit van Utrecht gestuurd, waar het lichaam uitgebreid wordt onderzocht in de hoop de doodsoorzaak vast te kunnen stellen.



Het dier werd in maart 2019 geboren in Burger's zoo. Een geboorte in gevangenschap is uitzonderlijk. De laatste Caribische lamantijnen die in Arnhem werden geboren, zagen in 1993 en 1995 het levenslicht. Ook in de rest van Europa komen zeekoeiengeboortes maar weinig voor.



In Europese dierentuinen leven 35 Caribische zeekoeien: 21 mannetjes en 14 vrouwtjes, zo meldde de dierentuin in 2019. De dieren kunnen zo'n veertig jaar oud worden.





De beelden hieronder zijn van vlak na de geboorte.