Jongetje op step zwaargewond bij ongeluk in Renkum; agenten houden automobiliste in de buurt aan

Politie treft 15 liter ghb en verschil­len­de soorten drugs aan in woning Gelderse­plein: bewoner aangehou­den

De politie in Arnhem heeft vrijdagmiddag een persoon aangehouden die in zijn woning aan het Gelderseplein verschillende soorten en grote hoeveelheden drugs had opgeslagen. Zo vond de politie onder meer zo'n 15 liter ghb in meerdere jerrycans.

8 juli