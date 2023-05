Julian Robinson: ‘Ik ga maar snel beginnen aan mijn rijbewijs’

indebuurt.nl Lichten aan en Ar­tEZ-pos­ters op de ramen: dit is er gaande in de oude HEMA in Arnhem

De oplettende voorbijganger heeft het misschien gespot: er brandt licht in de oude HEMA in Arnhem en er hangen posters van ArtEZ op de ramen. Het pand staat al bijna een jaar leeg, maar nu is er ineens leven in de brouwerij.