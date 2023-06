Justitie: Arnhemse (17) werd gedwongen tot sekswerk om drugs voor moeder te betalen

Hoe één militaire missie hun leven voorgoed veranderde: ‘Tijdens de oorlog ontsnapte ik aan de oorlog thuis’

Militair zijn is meer dan de missie zelf. Het bepaalt de rest van je leven. In het boek Sporen vertellen 26 veteranen hun verhaal. Over hoe een jeugdtrauma na terugkeer in de burgermaatschappij keihard terugkwam en een uitzending naar Korea leidde tot een loopbaan als beveiliger van het koninklijk huis.