K-pop, schaafijs, karaoke en meer: 6 x Koreaans genieten in Arnhem

indebuurt.nl Nieuw! Italiaanse winkel voor badkleding, ondergoed en lingerie opent in Arnhem

Heb je een nieuwe bikini nodig? Of ben je nog op jacht naar een lingeriesetje? Dan kan je binnenkort neuzen bij Calzedonia in Arnhem. Het Italiaanse modemerk opent een vestiging aan de Vijzelstraat in het centrum.