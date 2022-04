Kasteel Doorwerth bij de vijf mooiste kastelen van Nederland

Nog vijf kastelen over

Nu 25.000 leden van de ANWB hun stem hebben uitgebracht, zijn er nog vijf kastelen over. Een deskundige jury buigt zich over wie de winnaar wordt. ,,Ik hoop dat wij dat zijn”, zegt Carine van Ketwich Verschuur van Kasteel Doorwerth. ,,We voldoen aan de criteria, maar ons kasteel biedt meer dan alleen dat. We besteden veel aandacht aan de geschiedenis. Zo hebben we een moestuin in de stijl van de 17de eeuw.”