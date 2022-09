Kat Mika herenigd met baasje na reddingsactie brandweer

Kabelbreuk tijdens verbouwing supermarkt Velp: ‘Tachtig­plus­sers opgesloten in hun apparte­ment’

VELP - Bewoners van tien appartementen aan de Wilhelminastraat in Velp zitten sinds zaterdag min of meer opgesloten in hun hun appartement, nadat tijdens de verbouwing van supermarkt Albert Heijn een leiding werd geraakt.

5 september