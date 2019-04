Kees Momma wordt ambassadeur van autisme: ‘Er wordt wat van me verwacht’

Enorme klachtenre­gen na Konings­fees­ten in Arnhem: ‘Visite sloeg op de vlucht’

13:46 ARNHEM - Het regent klachten in Arnhem over geluidsoverlast op Koningsdag en Koningsnacht. Vooral in Arnhem-Noord was de muziek vrijdag en zaterdag tot middernacht goed te horen. Vele tientallen inwoners belden naar de gemeente, dienden een klacht in op milieuklacht.gelderland.nl/Melding of klaagden op internet. Ook bij de Gelderlander stromen de reacties binnen.