Kenneth Paal is voor even terug bij zijn oude club PEC Zwolle: ‘Afgelopen seizoen heeft mij sterk gemaakt’

met video Bestuurder snorscoo­ter (16) rijdt 45 kilometer te hard door Velp tijdens achtervol­ging door politie

VELP - De scooterrijder die zondagmiddag na een achtervolging in Velp werd klemgereden door de politie reed met veel te hoge snelheden. De bestuurder, een 16-jarige jongen uit Apeldoorn, bereikte in de bebouwde kom snelheden van rond de 70 kilometer per uur. Zijn snorscooter mag maximaal 25 kilometer per uur.

11:20