Keti Koti is in opkomst, maar stuit ook op onbegrip: ‘Veel mensen vinden het niet nodig’

Barbara Esseboom, voorzitter van Comité 30 juni en 1 juli Arnhem, is blij met de groeiende aandacht voor de publieke herdenkingen. ,,Het is mooi dat er steeds meer plek in de publieke ruimte is dit te doen. Het is niet zo dat Keti Koti voor deze tijd nooit werd gevierd in Gelderland. Vroeger was het gebruikelijk om het thuis te vieren en te herdenken, in huiselijke sferen.”