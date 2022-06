Kijkje in het leven van kasteelvrouw Philippota: 15 kinderen, man van huis én een lastige schoonmoeder

DE STEEG - Stel je voor: je bent 29, eigenaresse van landgoed Middachten, net bevallen van je vierde kind. Je man is officier in het leger en zelden thuis. Achter de IJssel, net over de grens, staat een bloeddorstig Frans leger te trappelen om het land binnen te vallen. Als ze doorbreken ben je reddeloos verloren.

Welkom in 1672, welkom in het leven van Ursula Philippota van Raesfelt (1643-1722). Zij was een van de meest opzienbarende kasteelvrouwen die Middachten, het landgoed in De Steeg, ooit heeft gehad. Vijftien kinderen kreeg ze, tijdens haar leven lag ze geregeld overhoop met haar schoonmoeder, en zelfs na haar dood zorgde ze nog voor opschudding.

Schrijfster Hermine Manschot-Tijdink uit Doetinchem wekt de kasteelvrouw tot leven in De eigenzinnige erfdochter van Middachten, een vlot geschreven boek vol sappige details. Vijftien jaar werkte ze eraan, af en toe sloeg de wanhoop toe, maar afgelopen week werd het boek dan toch gepresenteerd. Monnikenwerk was het, maar ze moest honderden brieven in oud-Nederlands ontcijferen. ,,Ik heb het met veel plezier gedaan.”

Abominabel handschrift

,,Het is fascinerend hoeveel brieven er bewaard zijn gebleven, en hoeveel details erin staan. Vooral haar schoonmoeder was een fervent brievenschrijfster. Ik was overdonderd door wat ik vond. Een schat aan informatie, ze schreef over van alles: over de bedienden, de veldtocht in Ierland, de geboorte van kinderen”, vertelt Manschot.

Quote De brieven van haar schoonmoe­der waren goed te ontcijfe­ren, maar Philippota had een abominabel hand­schrift