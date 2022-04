Kika Sprangers: ‘Die sax leg ik nooit aan de kant’

In coronatijd had de Nijmeegse Kika Sprangers (1994) het geluk een residentie aangeboden te krijgen van Tivoli in Utrecht. Ze mocht naar hartenlust lessen volgen, componeren en spelen in de lege zalen van het complex. Dat leidde, in die onzekere tijd, tot een ingetogen en filmisch album; een ode aan de verbeelding. „Die zorgde ervoor dat ik niet uit het raam bleef staren en aan het werk ging”, vertelt Sprangers aan de telefoon vanuit New York City.