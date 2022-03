Kind op fiets raakt gewond na val in Dieren

Politie gaat uit van brandstich­ting bij woning in de Geitenkamp, nog geen aanhoudin­gen verricht

ARNHEM - De brand die afgelopen zondagochtend woedde in een hoekwoning aan de Sperwerstraat in Arnhem, is waarschijnlijk aangestoken. Dat laat de politie weten. Door middel van verder sporenonderzoek hoopt de politie te achterhalen wat er precies is gebeurd.

22 maart