Kinderen herdenken oorlogsleed van toen én nu: ‘Marioepol wacht hetzelfde lot als Arnhem in 1945’

VideoARNHEM - Het verwoestende granaatvuur dat precies 77 jaar geleden op de Geitenkamp neerdaalde, vermengde zich woensdag met het oorlogsleed van nu. Kinderen van Arnhemse scholen legden bloemen in de kleuren van de Oekraïense vlag op het gedenkteken in de wijk.

Herdenken was in het parkje jarenlang iets van lang geleden. Nu niet meer. Leerlingen van de scholen de Witte Vlinder en Guido! lezen deze woensdagmiddag gedichten voor over hun verlangen naar vrede, in protest tegen de oorlog van Rusland in Oekraïne.

Volledig scherm Leerlingen van de scholen op de Geitenkamp houden een minuut stilte bij de ‘Kring der Herinnering’, de gedenksteen voor de slachtoffers van de aanval op de wijk op 13 april 1945. Burgemeester Ahmed Marcouch is ook aanwezig. © Gerard Burgers

'We voelen machteloosheid’

In het verleden vertelden ooggetuigen tijdens de herdenking over de laatste fase van de oorlog. Hoe de wijk fungeerde als gevangenis van dwangarbeiders die loopgraven moesten aanleggen voor het leger van Hitler. De rest van de stad was leeg. Na de Slag om Arnhem in september 1944 waren inwoners massaal gevlucht.

Nu spreekt wijkdichter Abel Brouwer over Oekraïne. Het motto ‘Nooit meer oorlog’ van na de Tweede Wereldoorlog bleek een illusie, zegt hij. ,,Marioepol ondergaat nu hetzelfde lot als Arnhem. Maar die stad is nog bewoond. Odessa wacht hetzelfde lot. We zien de beelden. We voelen de machteloosheid.”

Volledig scherm Kinderen leggen bloemen in de kleuren van de vlag van Oekraïne (links blauw, rechts geel) op de gedenksteen. © Gerard Burgers

Verdriet van nu en lang geleden

Joke Kolenbrander-Van Alst is uit Zevenaar gekomen. Ze is van na de oorlog. Haar vader overleefde de aanval op de Geitenkamp. Zijn vrouw en drie kinderen kwamen om. Na de oorlog hertrouwde haar vader en stichtte hij opnieuw een gezin. Er hing een foto van de omgekomen ‘Tante Truus’ en de kinderen in de woonkamer, in stil verdriet.

Kolenbrander-Van Alst: ,,Je mocht er niet over doorvragen. Pas toen ik vijftien was, hoorde ik wat er was gebeurd.” Ze is haar ouders dankbaar dat ze de kinderen van na de oorlog hebben ontzien. ,,We zijn zorgeloos opgegroeid.”

De familie Van Alst ligt begraven in De Steeg. ,,Er staat op de grafsteen dat de moeder en de kinderen op 11 april 1945 zijn overleden.” Twee dagen voor de fatale dag. ,,Dat kan dus nooit kloppen. Ik vraag me nog altijd af hoe dat zit.”

Volledig scherm Leerlingen van De Witte Vlinder lezen gedichten voor bij de herdenking van de slachtoffers op de Geitenkamp in Arnhem aan het eind van de Tweede Wereldoorlog en voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. © Gerard Burgers

Volledig scherm Leerlingen van de basisscholen op de Geitenkamp in Arnhem leggen een krans op de gedenksteen 'Kring der Herinneringen’ voor de burgerslachtoffers van de aanval op hun wijk in april 1945, maar ook voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. © Gerard Burgers