Kip eten bij dit restaurant? Alleen als je ’m zelf eerst helpt slachten: ‘Hij kan nog doorspartelen’

Net na nieuwjaar valt boven Velp ‘een vlammende ster uit de hemel’, en Bartel wil er alles over weten

Zondagavond 3 januari 1943. Het is 20.16 uur en ten zuidoosten van Velp valt ‘een vlammende ster uit de hemel’. Het is een Britse bommenwerper met zeven inzittenden, die zojuist is neergeschoten door een Duitse jachtvlieger. Bijna niemand weet het meer. Velpenaar Bartel van Yperenburg wil dat veranderen.