Klant moet langer wachten; netbeheerder Liander heeft niet genoeg kabels en stroommeters

Moeder Marleen schreef boek over aandoening van haar zoon: dyspraxie gaat nooit over

DOORWERTH - Marleen van de Boch kende de aandoening dyspraxie niet tot haar zoon Tom de diagnose kreeg. Dat deed veel met haar. Ze heeft er nu een kinderprentenboek over geschreven, Tom is Tom. Want hoewel Tom een blij ei is, zitten er ook schaduwkwanten aan deze hersenaandoening.

19 april