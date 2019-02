Klant zegt moer te hebben gevonden in verjaardagstaart van de Hema

Video Allerlaat­ste Hard Bass maakt van Arnhem magneet voor dancelief­heb­bers

8 februari ARNHEM - Arnhem is in de nacht van zaterdag op zondag weer even het epicentrum van de hardstylewereld. Voor het feest Hard Bass komen de liefhebbers traditioneel van heinde en verre naar GelreDome. Het is de laatste kans het evenement mee te maken. B2S trekt er na de 2019-editie, toepasselijk getooid met de subtitel ‘The Last Formation’, de stekker uit.