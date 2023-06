Klarendal viert afschaffing slavernij met eigen festival

Impasse dreigt: slechts één woning van Huissens bouwpro­ject verkocht, gemeente en ontwikke­laar liggen overhoop

In een ultieme poging een wooncomplex in Huissen van de grond te krijgen, vraagt de projectontwikkelaar de gemeente financieel bij te springen en de realisatie uit te stellen. Lingewaard ziet daar helemaal niets in. Een impasse dreigt.