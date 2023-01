Klassieke auto’s restaureren als het op school allemaal niet meer lukt: ‘Die kinderen zijn echt niet dom’

update Wietkweke­rij ontdekt in Aalten in grote oplich­tings­zaak: man uit Bemmel fleste twintig slachtof­fers voor tonnen

In een bedrijfspand op de hoek van de Vierde Broekdijk in Aalten heeft de politie woensdagmorgen een inval gedaan. In het gebouw vonden agenten een professioneel ingerichte wietplantage.

11 januari