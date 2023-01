Kledingbanken Arnhem verliezen huisvesting en staan straks op straat: ‘Als we langer blijven, krijgen we een boete’

indebuurt Hier kunnen Arnhemmers met kleine portemon­nee terecht voor (gratis) producten

Een kop koffie drinken bij een Arnhemse tentje of nieuwe kleding scoren in de Ketelstraat of Kronenburg is voor de een misschien normaal, maar voor de ander lastig. Bijvoorbeeld voor mensen uit Arnhem die in armoede leven of waarvan de financiële situatie niet rooskleurig is.

2 augustus