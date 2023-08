Kleine stroomstoring met grote gevolgen; 80.000 aansluitingen zonder drinkwater

Column Van Streek Hoe om te gaan met de gesprekska­per op een verjaardag? Google weet alles

Enig idee wat een gesprekskaper is? Laatst kwam ik er op een verjaardag weer eens eentje tegen. Ik stond leuk met iemand te praten in een volgens mij gelijkwaardig gesprek. Als de een wat vertelt, dan luistert de ander, stelt af en toe een belangstellende vraag of maakt een opmerking en zo wisselt dat elkaar op natuurlijke wijze af.