Knooppunt Velperbroek bij Arnhem weekend lang op slot; omleidingen gaan zeker half uur kosten

Het Velperbroekcircuit verbindt de A12 met de N325/Pleijroute, de A348 richting Dieren en de President Kennedylaan, een belangrijke in- en uitvalsweg voor Velp. In het bewuste weekend wordt het knooppunt inclusief op- en afritten volledig afgesloten, kondigt Rijkswaterstaat aan.

Enige uitzondering daarop is de verbindingslus tussen de N325 en de A12 richting Westervoort/Duiven en Duitse grens. De wegbeheerder verwacht die zaterdag 14 mei in de loop van de dag weer open te kunnen stellen voor verkeer. De rest van de wegen wordt vrijdagavond om 22.00 uur afgesloten en gaat uiterlijk 5.00 maandagochtend weer open.

Asfalt

De afsluiting is nodig om op het knooppunt en de toegangswegen het asfalt te kunnen vernieuwen. Rijkswaterstaat vervangt meteen de verkeerslussen in het wegdek en de paaltjes die het verkeer scheiden op de aansluiting vanaf de N325 richting de A12. Een flink aantal daarvan is kapot gereden.

Rijkswaterstaat benadrukt dat de timing van het onderhoud is gebeurd in goed overleg met de regio. ‘Hierbij is rekening gehouden met evenementen in de omgeving. Ook is gekeken naar overige wegwerkzaamheden om te zorgen dat er voldoende alternatieven zijn voor het verkeer.’