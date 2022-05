Kogel treft vrouw bij schietincident in woning Arnhem: politie houdt verdachte aan bij Veenendaal

updateARNHEM - Bij een schietincident in een woning aan de Kinkelenburglaan in de Arnhemse wijk Presikhaaf is een vrouw gewond geraakt aan haar arm. Tijdens een klopjacht heeft de politie korte tijd later een verdachte aangehouden bij Veenendaal.

De politie was meteen na het incident in groten getale aanwezig in de wijk. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

De politie heeft een deel van de wijk afgezet tijdens het onderzoek.Na het incident zou iemand een automobilist hebben zien wegrijden. Een politiewoordvoerder laat weten dat in de buurt van Veenendaal een verdachte is aangehouden die per auto zou zijn weggevlucht vanaf de woning in Presikhaaf.

Volgens getuigen zou de vrouw aan haar arm gewond zijn geraakt. De politie zou haar in het huis hebben aangetroffen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar.

Het politieonderzoek naar het schietincident is in volle gang.

