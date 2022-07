‘Koning der wegpiraten’ betuigt spijt in rechtbank: ‘Zal nooit meer rijden zonder rijbewijs’

Na de veertigste houdt Jan de Velleper Donderda­gen voor gezien: ‘Iedereen wil er tóch even geweest zijn’

VELP - Na twee coronajaren zijn de Velleper Donderdagen terug van weggeweest. Het concept is nog hetzelfde als dat van de allereerste, in 1979. Jan Huurman (73) zwaait af, met onverminderd vertrouwen in de traditionele braderie: ,,We mopperen graag, maar intussen gaat iedereen tóch even kijken.”

