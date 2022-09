Koning kent Velpenaar bijzondere onderscheiding toe

Ahmed Marcouch smeekt zijn raad om extra miljoenen: ‘Arnhemmers lijden onder onveilig­heid’

Vindt Arnhem het verbieden van sportvissen écht belangrijker dan kinderen van 13 die in cocaïne dealen? Burgemeester Ahmed Marcouch vindt het onbestaanbaar dat in zijn stad de gemeenteraad de hand op de knip houdt als het gaat over veiligheid. Hij vraagt om extra miljoenen.

13 september