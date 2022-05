Koning laat zich in Schaarsbergen bijpraten over inzet van het leger om de Russen af te schrikken

Meer dan 2.000 handteke­nin­gen voor heropening Loket Zuid: ‘Dicht houden is onzin’

ARNHEM - Meer dan 2.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie van de SP in Arnhem voor heropening van Loket Zuid in Winkelcentrum Kronenburg. Die gemeentelijke voorziening werd in maart 2020 vanwege corona tijdelijk gesloten. Personeelstekort verhindert heropening, stelt de gemeente.

17 mei