Koningsmarkt aan de Zijpendaalseweg komt terug: dit is er tot nu toe over bekend

Kraam huren op de Koningsmarkt

Leuks voor de kids

De Koningsmarkt aan de Zijpendaalseweg in Arnhem duurt van 8.00 tot 16.00 uur. Voor de kleintjes is er vanaf 12.00 uur van alles te beleven op het veld tussen de Molenplaats en Grand Café Aan de beek. Er staan onder meer springkussens, je kan er knutselen en er is muziek.

Koningsdag 2023 in Arnhem

