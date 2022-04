Koningsmarkt in Velp: ‘Meer dan tweehonderd kraampjes, maar de sfeer is heel dorps’

Het gesprek Zorgbaas voorziet problemen en wil groter beroep doen op familie: ‘De ouderen­zorg is onhoudbaar’

Over tien jaar is het aantal mensen met dementie verdubbeld, voorspellen deskundigen. Het aantal medewerkers in de zorg is dan op z’n best gelijk gebleven. Bestuurder Ton Poos van Vilente pleit voor een maatschappelijk debat hoe we dat gaan organiseren. ‘We zullen een groter beroep moeten doen op familie en vrienden.’

