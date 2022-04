Koningsmarkt Velp weer topattractie na drie jaar stilte

Met video Waarschu­wings­scho­ten gelost in Dieren, man (45) aangehou­den

DIEREN - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee waarschuwingsschoten gelost bij aanhoudingen in een woning aan de Kruisstraat in Dieren. De arrestaties volgden na een bedreiging op de Dierense kermis, daarbij zou een vuurwapen zijn gebruikt.

13:54