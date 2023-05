Koninklijke erepenning voor honderdjarig orkest van Heijenoord ‘Zonder muziek is Arnhem een dorre stad’

Column Binnendijks Kevelaer, gezegend excuus voor Betuwnaren om zich te goed te doen aan Kaffee mit Kuchen

Zaterdag is de Betuwse bedevaart naar Kevelaer. Een religieus uitstapje over de grens. Het pad van de Broederschap, die de dagtocht organiseert, gaat niet over rozen. De recente geschiedenis lijkt veel op het bijbelse boek Exodus, met daarin de plagen van Egypte.