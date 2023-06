Koperdieven leggen kledingbank Arnhem plat: ‘Dichtgetimmerd buurpand trekt gespuis aan’

Koperdie­ven belagen Eusebius­kerk in Arnhem

ARNHEM - Koperdieven belagen de Eusebiuskerk in Arnhem. "In een paar weken tijd hebben ze voor duizenden euro's aan schade aangericht", vertelt bedrijfsleider Erie Joosten van het godshuis in het stadshart. De dieven hebben het voorzien op regenpijpen en bliksemafleiders.