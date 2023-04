Korenmarkt krijgt eindelijk gewenste oppepper: voormalig Filmhuis wordt horecazaak Flor Fina

Culinair paleis in aanbouw op Korenmarkt in Arnhem onthult middeleeuw­se geheimen

ARNHEM De toekomstige Foodhall in de voormalige Korenbeurs in Arnhem oogt als een kathedraal, nu deze bevrijd is van alle tussenwanden en plafondplaten. Bovenin gloren op de plafonds schilderingen in Jugendstil.