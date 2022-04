Kosten TenneT door vollopen elektriciteitsnet fors gestegen. ‘Vier keer zoveel kwijt als in 2020’

Ook werd er onderhoud gepleegd aan een belangrijke verbinding tussen Lelystad en Diemen. Daarbij werd meteen de capaciteit uitgebreid. Een groot deel van de kosten die TenneT maakte met het oplossen van opstoppingen op het Nederlandse hoofdnet werden hierdoor veroorzaakt. Daarnaast waren de energieprijzen in 2021 een stuk hoger dan in 2020.

Gas- en elektriciteitsnetten krijgen flinke oppepper van een miljard euro zodat we er weer even tegen kunnen

TenneT, gevestigd in Arnhem, was vorig jaar in totaal 339,7 miljoen euro kwijt aan het oplossen van opstoppingen op het Nederlandse hoofdnet. ‘Dat is ruim vier keer zoveel als in 2020’, schrijft de hoofdnetbeheerder in een terugblik op 2021.