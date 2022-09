Kritiek op Airborneparty van restaurant Bei Mutti met bier, bratwurst en F1 tijdens herdenkingswandeltocht

Volgens eigenaar Cas Wisselink een storm in een glas water. ,,We hebben écht wel respect voor het verleden.”

In Oosterbeek staat zaterdag de Airborne Wandeltocht op het programma, een eendaagse wandeling in nagedachtenis van de slag om Arnhem uit 1944. Daarbij kwamen enkele duizenden militairen én burgers om het leven, nadat geallieerden tevergeefs probeerden Arnhem in te nemen.

Het wandelevenement trekt jaarlijks enkele tienduizenden bezoekers, onder wie ook veteranen. Een serieuze aangelegenheid en tegelijkertijd het startschot voor de Airborne-herdenkingen in Arnhem en omgeving.

Schnitzelrestaurant Bei Mutti opent dit weekend de deuren in het hartje van Oosterbeek en houdt in dat kader een zogeheten Airborneparty. Ook zendt de nieuwe horecagelegenheid op een scherm Formule 1 in Zandvoort uit, zo is te zien op een flyer van het restaurant. Op sociale media klinkt daarop kritiek: is de timing niet wat beroerd en wordt het predikaat Airborne nu niet misbruikt voor plat vermaak?

‘We kennen het verleden’

Cas Wisselink, eigenaar van Bei Mutti, vindt dat er niet te zwaar aan moet worden getild. ,,Ik weet dat er kritiek is, tegelijkertijd krijgen we ook heel veel positieve reacties. Dit is ons openingsweekend, dat willen we op gepaste wijze vieren. Doordat de opening samenvalt met de Airborne-wandeling, hebben we besloten het die naam te geven. Natuurlijk kennen we het verleden, daar hebben we ook respect voor.”

De Airborne-wandeltocht is zaterdag, de officiële race van de formule 1 in Zandvoort pas zondag. Op de zaterdag staan alleen een vrije training en de kwalificatie op het programma. Wisselink: ,,We hebben voor liefhebbers een scherm achterin de zaak hangen. Daar moet je je verder niet al te veel bij voorstellen.”

Wisselink verwacht niet dat de ophef op sociale media tot verdere commotie leidt. ,,We willen er gewoon een heel mooi weekend van maken, met de beste bedoelingen.”

Volledig scherm De flyer van BeiMutti © Facebook