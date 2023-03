Kritiek op prijskaartje van bijna 12 miljoen voor ‘nieuw’ Arnhems kunstwerk, tóch gaat opknapbeurt door

VIDEO Einde van de ‘Grauwe Golven’ van Arnhem in zicht: ‘Alles ziet er straks weer prachtig uit’

ARNHEM - De Blauwe Golven rond de Nelson Mandelabrug in Arnhem, spottend door de Arnhemmers ook wel ‘Grauwe Golven’ genoemd, moeten weer de grandeur krijgen van voorheen. ,,Het is het grootste kunstwerk in de openbare ruimte van Europa”, glundert Roeland van der Zee op de dag dat hij een eerste muurtje sloopt. ,,Alles ziet er straks weer prachtig uit.”