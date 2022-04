Kwik, Kwek en Kwak gered uit silo vol water in Laag-Soeren

Het COA gaat nog eens bijna honderd mensen opvangen op een boot aan de Rijnkade in Arnhem

ARNHEM/HAARLEM - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat nog eens 96 vluchtelingen opvangen op een boot aan de Rijnkade in Arnhem. Het gaat om mensen die nu in een opvang in Haarlem wonen, maar daar tijdelijk weg moeten omdat er buiktyfus heerst, ofwel de Salmonella typhi.

