Laag-Soeren krijgt 24 nieuwe woningen op plek voormalig tuincentrum: stukje grond erbij voor Rheden

De nieuwe huizen verrijzen op de plek van het voormalige tuincentrum. Vandaar de naam van het plan: De Kwekerij. Op het 7000 vierkante meter grote terrein komen acht woningen voor kleine huishoudens: zogenoemde rug-aan-rugwoningen, die de achtergevel met elkaar delen. Ook komen er vier rijwoningen en twaalf twee-onder-een-kapwoningen.

Sociale huurwoningen

Over de rug-aan-rugwoningen is bouwer Van de Kolk uit Garderen in overleg met woningcorporatie Veluwonen. Volgens Robert Hoekstra, directeur ontwikkeling van Van de Kolk, is het de bedoeling dat alle acht of een deel van deze woningen sociale huur wordt. De vier rij- en de twaalf kapwoningen zijn koophuizen. Wat de prijs van de woningen wordt, kan Hoekstra nog niet zeggen: ,,De bouwprijzen gaan momenteel alle kanten op.”

Grenscorrectie

Bijzonder aan het plan is dat de locatie in twee gemeenten ligt. Het grootste deel van de grond is van de gemeente Brummen, een klein deel is van Rheden. Dat betekent dat voor de ontwikkeling twee bestemmingsplannen zijn opgesteld. De ontwikkeling van het plan nam volgens Hoekstra daarom meer tijd in beslag dan gebruikelijk.

Na afloop van de bestemmingsplanprocedure is het de bedoeling dat er een grenscorrectie plaatsvindt. Daarna kan de grond worden overgedragen aan de gemeente Rheden. Voor besluitvorming over de grenscorrectie volgt later een procedure. Een grenscorrectie kan alleen plaatsvinden op 1 januari, laat de gemeente Rheden weten in een persbericht.

Blij met plan

Rhedens wethouder Paul Hofman is blij met het plan voor de 24 nieuwe huizen in Laag-Soeren. Niet alleen omdat de behoefte aan woningen groot is: ,,Voor de leefbaarheid van kleinere dorpen is het erg belangrijk dat we ook daar blijven bouwen, zodat jongeren en ouderen in het dorp kunnen blijven wonen en nieuwe gezinnen zich daar gaan settelen.”

Met het ondertekenen van de overeenkomsten is donderdag de volgende stap in de ontwikkeling van het terrein op de grens van Brummen en Rheden gezet. Voor omwonenden van De Kwekerij is er dinsdag 20 september een inloopavond in de Harmonie in Laag-Soeren. De verkoop van de woningen gaat later van start.