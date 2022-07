Laatste dag HEMA Rijnstraat in Arnhem: 'Gelukkig hebben we de foto's nog’

indebuurtEen historisch moment! Het filiaal van HEMA in de Rijnstraat in Arnhem is na ruim 85 jaar op deze plek voor het laatst open vandaag. Het warenhuis verhuist naar het Musiskwartier. Gelukkig hebben we de foto’s nog.

Toen er nog trams reden

De eerste foto van de HEMA in de Rijnstraat van Arnhem werd eind jaren ’30 gemaakt. De winkel zit aan de linkerkant en er rijdt een tram door de binnenstad!

Volledig scherm Trams nabij de HEMA © Gelders Archief

Oorlogsschade

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Arnhem flink gebombardeerd. De schade is in het beeldmateriaal van rond 1945 te zien. Deze foto is genomen vanaf de Vijzelstraat. Op de hoek aan de linkerkant zie je de HEMA in de Rijnstraat in Arnhem.

Volledig scherm Oorlogsschade in de binnenstad © Gelders Archief

Populair

De HEMA was vroeger al populair. Op deze foto uit 1945 zie je een lange rij wachtende mensen voor de HEMA. Waarvoor ze in de rij stonden is onduidelijk. Rookworsten misschien?

Volledig scherm Veel mensen staan voor de HEMA © Gelders Archief

Oude pand

Op deze foto, genomen tussen 1965 en 1968, zie je het oude pand waarin de HEMA zat. Een fraai aangezicht!

Volledig scherm Het oude pand van HEMA © Gelders Archief

Nieuw gebouw

In 1969 kreeg de HEMA een nieuw gebouw. Op deze foto zie je de staalconstructie aan de Rijnstraat 38, het skelet van het bekende moderne HEMA-gebouw.

Volledig scherm De staalconstructie aan de Rijnstraat 38 © Gelders Archief

Logo

Het lettertype in het logo was vroeger anders dan nu. Dat zie je goed op deze foto genomen tussen 1975 en 1980. En wist je dat HEMA een afkorting is van Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam?

Volledig scherm Het logo van HEMA © Gemeentearchief Arnhem

HEMA in de Rijnstraat in Arnhem

En dit is de HEMA in de Rijnstraat in Arnhem zoals we hem kenden. De laatste dag waarop dit filiaal open was, was 30 juli 2022. De datum waarop de nieuwe HEMA in het Musiskwartier open gaat check je hier.

Volledig scherm Het filiaal van HEMA in de Rijnstraat. Dit sluit vanaf 31 juli 2022. © indebuurt Arnhem

